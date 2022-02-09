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Jandarma timleri suçlulara göz açtırmadı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 2021 yılında suç ve suçlulara göz açtırmadı.

ÇORUM 09.02.2022, 15:13
Jandarma timleri suçlulara göz açtırmadı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 2021 yılında suç ve suçlulara göz açtırmadı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini gece-gündüz hız kesmeden kararlılıkla devam ettiren jandarma ekipleri, düzenlediği seri operasyonlarla da hem ülke ekonomisine darbe vuran kaçakçılara hem de zehir tacirlerine nefes aldırmadı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2021 yılında meydana gelen bin 927 asayiş olayının yüzde 94’ü aydınlatılırken, 3 bin 208 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. İl genelinde meydana gelen 6 cinayeti ve 354 kasten yaralama olayının tamamını aydınlatan jandarma bu olaylarla ilgili olarak 689 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.

Jandarmanın dedektifleri olarak adlandırılan JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriyel ve planlı faaliyetlerde ise çeşitli suçlardan aranan bin 627 şahıs ve 234 araç yakalanarak işlem yapıldı.

Terör örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen planlı faaliyetlerde; hakkında yakalama kararı bulunan 7 FETÖ/PDY, 1 PKK/KCK, 5 DEAŞ, 1 DHKP-C ve 1 THKP/C olmak üzere toplam 15 şahıs yakalandı.

’Binlerce litre kaçak alkollü içki ele geçirildi’

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak/sahte alkol üretimi ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 47 bin 132 litre kaçak/sahte içki, 152 şişe kaçak/sahte bandrollü alkollü içki, 25 adet boş alkollü içki şişesi, 1 adet sahte bandrol, 10 adet damıtma sistemi, 75 kilo anason, 80 litre etil alkol, 647 paket kaçak sigara, 7 bin 800 adet dolu makaron, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; çeşitli çaplarda 25 adet tabanca, 37 adet av tüfeği, 20 adet kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait bin 470 adet mühimmat ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2021 yılında zehir tacirlerine de geçit vermedi. Yapılan istihbarat çalışmaları, fiziki ve teknik takiplerle uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 bin 667 kök yasadışı kenevir, 1 milyon 910 bin 139) kök haşhaş, 132 gram kenevir tohumu, 2 bin 344 gram kubar esrar, 19 gram toz esrar, 66 adet sentetik uyuşturucu hap (extacy), 12 adet sentetik uyuşturucu hap (lyrica), 14 adet sentetik uyuşturucu hap (Symra), 40 gram bonzai, 48 gram metamfetamin, 3,75 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 188 olay ortaya çıkaran jandarma ekipleri, 281 şahıs hakkında işlem yaparken bu şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

’223 bin 528 araç denetlendi’

Trafik kazalarının azaltılması ve vatandaşların trafik konusunda farkındalığının artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin etkinliğini artırmak amacıyla trafik tim sayısı 21’den 27’ye çıkarılırken, sürücülerde yakalanma riski algısını en üst seviyeye çıkararak kazaları önlemek maksadıyla; icra edilen 24 bin 844 denetim faaliyetinde 223 bin 528 araç ve sürücü kontrol edildi. “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi kapsamında yetişkin yaya, yolcu ve sürücülere, “İyi Dersler Şoför Amca” projesi kapsamında servis şoförlerine ve “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında toplam 71 bin 362 kişiye trafik eğitimi verildi.

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