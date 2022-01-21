Jandarma özel ekipleri 26 ayrı hırsızlık olayını aydınlattı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için oluşturulan özel ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 26 ayrı hırsızlık olayını aydınlatırken, hırsızlık olaylarının faili olarak 10 kişiyi gözaltına aldılar.

Edinilen bilgiye göre, kentte değişik tarihlerde meydana gelen bağ, bahçe, tarla ve evden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için oluşturulan jandarma özel ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 26 hırsızlık olayını aydınlatırken, operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 5’i tutuklandı, 5 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Özel ekipler tarafından gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet av tüfeği, 2 adet televizyon, 1 adet DVD Player, 1 adet müzik seti, 1 adet ses sistemi ile çok sayıda ev eşyası ve hırdavat malzemesi ele geçirildi. Çalıntı malzemeler hırsızlık mağduru vatandaşlar tarafından yapılan tespitler sonrasında sahiplerine teslim edildi.