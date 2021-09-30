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İtfaiyecilere pastalı kutlama

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, İtfaiye Haftası nedeniyle Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

ÇORUM 30.09.2021, 15:44
İtfaiyecilere pastalı kutlama

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, İtfaiye Haftası nedeniyle Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Başkanı Dursun Kanmış ile birlikte Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne giden Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, itfaiyecilerin haftasını pasta keserek kutladı.

Mehmet Şen, "Zor şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre büyük ve önemli bir vazifeyi yerine getiren, canları pahasına insanları kurtarmak için mücadele eden başta Belediye personelimiz olmak üzere, tüm itfaiyeci kardeşlerimin 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler gününü kutluyorum” dedi.

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