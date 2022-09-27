İtfaiye personeline pastalı kutlama

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcıları İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personelin İtfaiye Haftası’nı pastayla kutladı.

İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, itfaiye personelinin haftasını kutlarken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ise itfaiyecilere çiçek gönderdi. Belediye Başkan Yardımcılarını İtfaiye Müdürü Eşref Bayav ve itfaiye personeli karşıladı. Başkan Yardımcılarının pasta ve içecek ikram ettiği itfaiye personeli çok memnun kaldıklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Sungurlu Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, "İlçemizde başarılı bir şekilde çalışmalarını yürüten itfaiye personelimize teşekkür ediyorum. Sizlerin varlığı Sungurlu’da yaşayan bütün hemşerilerimize güven veriyor. Sungurlu’da her türlü yangına zamanında yetişmektesiniz. Yangınlara özveriyle müdahale eden, cesaretle olayın üzerine üzerine giden, yerine göre başkasının canını kurtarmak için kendi canını feda edebilecek şuurda hareket eden sizlerin varlığı, Sungurlu’da yaşayan bütün hemşehrilerimizin güven içinde yaşamalarına vesile oluyor. Önümüzdeki süreç içinde İtfaiye birimimiz hem modern ekipmanıyla, araçlarıyla bu kimliği koruyacak ve daha da ilerleyecek. Buradan Türkiye’deki tüm itfaiyecilerin, İtfaiye Haftası’nı kutluyorum” dedi.