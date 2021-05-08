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İskilip’te sebze pazarı kuruldu

Çorum’un İskilip ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sebze pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı.

ÇORUM 08.05.2021, 16:57
İskilip’te sebze pazarı kuruldu

Çorum’un İskilip ilçesinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sebze pazarı kısıtlamalara uyularak açıldı.

Korona virüs tedbirlerine uygun olarak açılan pazarda vatandaşlar bayram öncesi alışveriş ihtiyaçlarını karşılarken polis ve zabıta ekipleri denetim yaptı.

Belediye Zabıta Müdürü Aydın Müjde yaptığı açıklama da, “Halkımızın can güvenliği için alınan kararlara gene halkımızı korumak için harfiyen uymaya ve halkımızı da kurallara teşvik etmeye devam ediyoruz. Emniyet mensuplarıyla beraber tam kapanma sürecinde kontrollerimize devam ediyoruz ” dedi.
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