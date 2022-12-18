İskilip’te kumar operasyonu

Çorum’un İskilip ilçesinde kumar oynatılan bir derneğe polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dernek binasında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Belirtilen adrese baskın düzenleyen polis, kumar oynayan 6 kişi ve yer temin eden 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda bir miktar para ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Gözaltına alınan şahıslardan 7’si emniyetteki sorgusunun ardından, 1’i de Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.