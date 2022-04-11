İskilip’te hoş geldin bebek uygulaması devam ediyor

İskilip Belediyesi tarafından başlatılan hoş geldin bebek uygulaması devam ediyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatlarıyla sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde 2 yıl önce hayata geçirilen uygulama ile yeni doğan bebeklerin ailelerine bebek çantası İskilip Belediyesi tarafından hazırlanarak hediye ediliyor.

Başkan Ali Sülük “Sosyal Belediyeciliği, hayata geçirdiğimiz projelerimizle devam ettiriyoruz. Yeni doğan yavrularımızı ve ailelerimizi ziyaret ederek hem tebrik ediyor hem de hazırladığımız bebek paketleri ulaştırıyoruz. Belediye olarak, her vatandaşımızın doğumundan ölümüne kadar hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hediye çantasında, bebek bezi, pişik kremi, şampuan, biberon, emzik, ıslak mendil, bebek battaniyesi, pudra ve bebek çantası bulunuyor.

Sosyal belediyecilikte faaliyetlerini önemsediklerini dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, "İlçemizde yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi belediyemizden. İlçemizde dünyaya yeni gelen her çocuğumuzun ziyaretine gidiyoruz. Ailelerimizin sevinçlerine ortak oluyoruz. Vatanına, milletine, devletine ve dinine bağlı nesiller yetişmesini yüce Allah’tan niyaz ederim" şeklinde konuştu.

Aileler ise, belediyenin bu hizmetinden memnun olduklarını belirterek, hediyeler için İskilip Belediyesi’ne teşekkür ettiler.