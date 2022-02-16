İskilip’te doğaya yem bırakıldı

Çorum’un İskilip ilçesinde, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İskilip Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Elmabeli mevkiine balyalar halinde saman ve buğday götürülerek yemleme çalışması yapıldı.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle sokak ve yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını dile getiren yetkililer, yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Yemleme çalışmasına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, İskilip Belediye Başkan Vekili Hatun Çam ve İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi katıldı.