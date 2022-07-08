İskilip’te din görevlisi darp edildi

Çorum’un İskilip ilçesinde bir din görevlisi darp edildi. Din görevlisinin burnu kırılırken, sendikalar olaya tepki gösterdi.

Olay, ilçeye bağlı Bahabey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, müftülük binasından taşınan ranzaların bina altında bulunan işyerinin önünü kapattığı gerekçesiyle A.A., F.A. ve N.A. adlı şahıslar din görevlisi C.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine üç kişi C.T’yi darp etmeye başladı. Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan din görevlisi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla mahkemeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından ilçedeki sendikalar darp olayının gerçekleştiği yerde yaptıkları basın açıklamalarıyla yaşananlara tepki gösterdi. Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül, “Bir sağlık personeline bir doktorumuza yapılan saldırıyı kınadığımız gibi, öğretmene yapılan saldırıyı kınadığımız gibi aynı şekilde din görevlisine yapılan saldırıyı da kınamak zorundayız. Sivil toplum örgütlerinin başkanları buradalar. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli sahipsiz değildir. İkinci sınıf kamu görevlisi değildir. Son zamanlarda yapılan bu saldırılar camiamızın sınırlarını zorlamaktadır. Hiçbir gerekçe bu saldırıları haklı göstermez” dedi.

Türk Diyanetsen İskilip İlçe Başkanı Metin Lale ise darp edilen din görevlisinin görevini ifa ettikten sonra akşam saatlerinde saldırıya uğradığını hatırlatarak, “Bu işin sorumluları hesap verecek. Adaletin yerine geleceğine inancımız tamdır. Bu olayın takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.