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İskilip’te beton parke tesisi törenle açıldı

Çorum’un İskilip ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan beton parke tesisi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

ÇORUM 11.05.2022, 19:16
İskilip’te beton parke tesisi törenle açıldı

Çorum’un İskilip ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan beton parke tesisi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Tesisin açılış programında bir konuşma yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Seçim vaatlerimiz arasında yer alan bir hizmeti daha ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında büyük emeği olan; Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz’a, Çankırı Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen’e, İl Başkanım Agah Karapıçak ve emeği geçen bütün herkese teşekkür ederim. Yaptıklarımız ve yapacağımız çalışmalarla istihdamı artırarak ilçe ekonomisine ve belediyemizin gelir kaynaklarına katkı sağlayamaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah tesisimizin kazasız belasız çalışmasını nasip eylesin. Üretken Belediyecilik anlayışıyla ilçemize kazandırdığımız beton parke tesisimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Başarı İskilip belediye başkanımıza aittir"

Tesisin açılış programına katılan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de, "Tesisin kurulmasında en büyük emek gene çalışmalarıyla, projeleriyle belediye başkanımızındır. Zorlu bir dönemi geçirdikten sonra ilçemize kazandırılan beton parke tesisinin başta İskilip olmak üzere ülkemize hayırlı hizmetler etmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum” şeklinde konuştu.

"Üretken belediyeciliğin en güzel örneği"

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak da, "Üretken belediyecilik anlayışı gereği İskilip ilçemize bu tesisi kazandıran belediye başkanımız Ali Sülük’e, bu yatırımın kazandırılmasında büyük desteği olan Çankırı Belediye Başkanımız Hakkı Esen’e teşekkür ederim. Tesisin, ilçemize ve belediyemize gelir anlamında çok büyük kazanç sağlayacağına inanıyorum. Rabbim tesisimizi hayırlı uğurlu eylesin" ifadelerini kullandı.

Tesisin açılış programına MHP Çorum İl Yönetimi, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya, SP İlçe Başkanı Yavuz Katırcı, Belediye Meclis Üyesi Hatun Çam, İl Genel Meclis Üyeleri Doğan Uçar ve Duran Bıyık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, Mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

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