İskilip’te 500 fidan toprakla buluşturuldu

Çorum’un İskilip ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Haftası’nın en güzel etkinliğinin ağaç dikmek olduğunu dile getiren İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, Türk milletinin yeşile, ağaca, ağaçlandırmaya önem veren bir kültürün mensupları olduğunu belirtti.

Kaymakam Eligül’ün, ağaç dikmenin öneminin yanı sıra dikilen fidanların ve ormanların korunması için çağrıda bulunduğu programda, protokol üyeleri tarafından 500 adet fidan toprakla buluşturuldu. Danişmend Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, Cumhuriyet Başsavcısı Esra Hilal Aylan, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hakan Güven, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler katıldı.