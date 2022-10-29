İskilip’te 29 Ekim kutlamaları

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü İskilip’te düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törende Kaymakam Yunus Emre Vural ve Belediye Başkanı Ali Sülük kutlamalara katılan vatandaşları selamlayarak bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullar da düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Şehit Mikail Kaya Stadyumu’nda gerçekleştirilen program günün anlam ve önemini belirten şiirler, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.

Kutlamalara Garnizon Komutanı P. Üst Çvş. Cem Sever, Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Hakan Güven siyasi parti temsilcileri oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.