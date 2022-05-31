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İskilipliler derneğinden başkan Sülük’e ziyaret

Genel Merkezi Ankara’da bulunan İskilipliler Derneği Kadın Kolları Başkanlığına yeni seçilen Fatma Aktaş ve Başkan Yardımcısı Hatice Karademir, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü makamda ziyaret ettiler.

ÇORUM 31.05.2022, 16:16
İskilipliler derneğinden başkan Sülük’e ziyaret

Genel Merkezi Ankara’da bulunan İskilipliler Derneği Kadın Kolları Başkanlığına yeni seçilen Fatma Aktaş ve Başkan Yardımcısı Hatice Karademir, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü makamda ziyaret ettiler.

Sohbet havasında geçen ziyarette Ankara İskilipliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Fatma Aktaş, Başkan Ali Sülük’ten Ankara ve İskilip’te yaşayan İskiliplilerden Derneğe üye olunması konusunda duyuru ve destek istediklerini belirtti.

Nazik ziyaretleri için Ankara İskilipliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Fatma Aktaş ve Başkan Yardımcısı Hatice Karademir’e teşekkür eden İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Ankara’da ki hemşerilerimizin ilçemizi Başkentte tanıtma amacıyla kurduğu; Ankara İskilipliler Derneğine üye olmaya tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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