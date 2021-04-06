banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!
İnadına yapacağız demenin psikolojik tarafı sorgulanmalı
İnadına yapacağız demenin psikolojik tarafı sorgulanmalı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı

İskilip Cumhuriyet Başsavcılığından avukatlara çiçek

İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan avukatlara çiçek göndererek günlerini kutladı.

ÇORUM 06.04.2021, 17:58
2
İskilip Cumhuriyet Başsavcılığından avukatlara çiçek

İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle ilçede görev yapan avukatlara çiçek göndererek günlerini kutladı.

İskilip Cumhuriyet Başsavcısı Esra Hilal Aylan’ın jestine karşılık olarak avukatlar bir araya gelerek, teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Aylan, “Birey hak ve özgürlüklerin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında üstün gayret içerisinde olan, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin birer yapı taşı değerli avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutluyorum” dedi.
Yorumlar (0)
17°
açık