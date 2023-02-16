İskilip Belediyesi’nden depremzedeler için hayır çarşısı

Çorum’un İskilip Belediyesi tarafından depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanacağı hayır çarşısı kuruldu.

Depremin ilk gününden itibaren İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde toplanan yardım malzemelerinin bir kısmı, depremzede vatandaşlarımızın kolay ulaşabilmesi hayır Çarşısı’na taşındı. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırseverlerin de destek verdiği çarşıyı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Ali Sülük, deprezemdelerin ihtiyaçlarının karşılanacağı bir alan oluşturduklarını belirterek, çarşıda giyimden ayakkabıya kadar her türlü ihtiyaç malzemesinin bulunduğunu açıkladı.

Çarşıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediye çalışanlarının görev yapacağını dile getiren Başkan Ali Sülük, “Katkılarından dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da buraya desteklerini bekliyorum” dedi.