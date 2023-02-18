İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün acı günü

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün vefat eden kayınpederi Ahmet Bostancı (77), son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum’da özel bir hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden Ahmet Bostancı için Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP İlçe Başkanı Alim Alıcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bostancı’nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verildi.