İnşaattan düşen işçi yaralandı

Çorum’da çalıştığı binadan dengesini kaybederek düşen inşaat işçisi yaralandı.

Olay,

Çorum il merkezi Çepni Mahallesi Fen Caddesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, cadde üzerindeki inşaatta işçi olarak çalışan Dursun C.(43) dengesini kaybederek binadan düştü. Dursun C.’nin yaralandığını gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Dursun C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.