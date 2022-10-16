İlk mezunlar 52 yıl sonra okullarında buluştu

Sungurlu Lisesinin 1970 mezunları, 52 yıl aradan sonra vefa ve saygı buluşmasında araya geldi.

Sungurlu Lisesinin ilk mezunları, emekli öğretmen Duran Barbin’in organizesi ile Sungurlu Lisesi Konferans Salonu’nda bir araya geldi.

52 yıl aradan sonra bir araya gelen mezunları, o dönemde okulda müdürlük yapan İsmet Parıldar ve öğretmen Hayrettin İvgin de yalnız bırakmadı. Parıldar ve İvgin öğrencilerine hitap eden birer konuşma yaparak hatıralarını anlattılar.

Bir araya gelmenin mutluluk ve sevincini yaşadıklarını söyleyen Sungurlu Lisesinin ilk mezunları, bu tür organizasyonların tekrar yapılmasını istediler.