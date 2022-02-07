banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!

İl Sağlık Müdürü Sobacı’dan başkan Aşgın’a teşekkür belgesi

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, 14 aydır devam eden filyasyon desteği nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür belgesi takdim etti.

ÇORUM 07.02.2022, 17:12
İl Sağlık Müdürü Sobacı’dan başkan Aşgın’a teşekkür belgesi

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, 14 aydır devam eden filyasyon desteği nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür belgesi takdim etti.

Pandemi döneminde Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ulaşım desteği veren Çorum Belediyesi, kapanma sürecinde işleri azalan taksici esnafına da maddi destek sağlayarak ücret karşılığında 25 taksiyi filyasyon ekibine görevlendirdi. Çorum Belediyesi’ni ziyaret eden Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile Çorum Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, pandemi sürecinde yaptığı çalışmalarla halkın ve esnafının yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ziyarette yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır tüm dünyada ve ülkemizde Covid-19’a karşı mücadele verildiğini belirterek, “Çorum Belediyesi olarak bu mücadelenin içerisinde olanlara nasıl destek verebiliriz, bunun çabası içerisinde olduk. İlk vakanın çıktığı 2020 yılı Mart ayından bu güne kadar bize gelen talepleri karşılamak için çaba gösterdik” dedi.

’Filyasyon desteği, Türkiye’de örnek bir uygulama oldu’

Filyasyon ekibine verdikleri destekle Türkiye’de örnek bir uygulamaya imza attıklarını ifade neden Başkan Aşgın, “Filyasyon hizmetlerinin yoğun olduğu dönemde, Valimizin destek talebi üzerine Sağlık İl Müdürlüğü ve Taksiciler Minibüsçüler ve Servisciler Odası ile protokol imzaladık. Protokol kapsamında taksici esnafının günlük yevmiyesini Çorum Belediyesi olarak bizler karşıladık. İl Sağlık Müdürlüğüne de yakıt desteği vererek ilk etapta 25 adet aracı hizmete sunduk. 14 ay boyunca da kesintisiz olarak bu hizmeti sürdürdük. Bu destek hem filyasyon ekibine hem de kapanma döneminde esnafımıza can suyu oldu. Türkiye’ye örnek bir uygulama ile 14 ay boyunca filyasyon ekibimize ve evde aşı çalışmalarına ulaşım desteği sağlandı” şeklinde konuştu.

’Çorum Belediyesi zor günlerde yanımızda oldu’

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’da, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. “Zor günlerimizde bize yardımcı olunuz için teşekkür ederim” diyen Sobacı, Başkan Aşgın’a teşekkür belgesi takdim etti.

Ziyarete, Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Çorum Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve Çorum Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Barış katıldı.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11