İl güvenlik toplantısı Sungurlu’da yapıldı

Çorum İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Sungurlu’da gerçekleşti.

Toplantıya Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş’ün yanı sıra diğer ilçelerin kaymakamları, ilgili kurumların il müdürleri katıldı. Toplantıda ilçeler ve il genelindeki gelişmeler ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

’Vali Çiftçi ilçede incelemelerde bulundu’

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı için Sungurlu’ya gelen Vali Çiftçi, beraberindeki heyetle birlikte ilçede yapımı devam eden spor yatırımlarını inceledi.

Öğretmenevi’nde verilen öğle yemeğinin ardından Ticaret Borsası’nda düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı’na katılan Vali Çiftçi, daha sonra Fen Lisesi ve Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapımı devam eden spor yatırımlarını inceledi.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Vali Çiftçi, stadyumda yapımı devam eden soyunma odalarının inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Spor yapan gençlerle teker teker ilgilenen Vali Çiftçi, son olarak Sungurlu Adliyesi’ni ziyaret etti. Vali Çiftçi, Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı ile bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.