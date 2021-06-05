İl Genel Meclis Başkanı Bektaş’tan diyaliz hastasına tekerlekli sandalye

Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, diyaliz hastası vatandaşa verdiği sözü tutarak tekerlekli sandalye hediye etti.

Geçen günlerde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Buharaevler Mahallesi’nde ikamet eden Kökden ailesini ziyaret etti. Ziyarette diyaliz hastası engelli Mehmet Kökden, Bektaş’tan tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Engelli vatandaşın sandalye talebine kayıtsız kalmayan Bektaş, Kökden’i evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Özel bireylerin başlarının tacı olduğunu vurgulayan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, “İl Genel Meclisi olarak görevimiz her ne kadar kırsala hizmet etmek olsa da engelli kardeşlerimiz bizlerin baş tacı ve kırmızı çizgisidir. İl Genel Meclisi olarak özel bireylerimizin her zaman yanlarında ve bir telefon kadar uzağınızda olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Bizlerin yardımına ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek bizim en büyük görevimiz. Yüzlerinde ki bir nebze tebessüme vesile olabilmek ve dualarına nail olmak ise en büyük mutluluğumuzdur” dedi.