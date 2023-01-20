İhtiyaç sahiplerine dağıtılan ekmeklerin bedelini hayırsever ödüyor

Çorum’un Sungurlu İlçesinde, hayırsever bir iş insanı, ekmek fırınları aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz ekmek ulaştırıyor.

Sungurlu’da hayırsever bir iş insanı tarafından günlük satın alınan 100 ekmek, Başpınar ve Sunguroğlu Mahallesi’nde bulunan iki farklı ekmek fırınında gün boyu vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Dağıtımın 1 ay boyunca devam edeceğini söyleyen Lüks Karadeniz Ekmek Fırını sahibi Erhan Çavuşoğlu, “İsmini açıklamak istemeyen bir hayırseverimiz, bizden 1 ay boyunca 50 ekmeği ihtiyaç sahiplerine dağıtmamızı istedi. Bunu farklı fırınlarda da yaptığını duyduk. İhtiyacı olan hemşerilerimiz almaya başladı. Vatandaşlara ilaç gibi geliyor. Çünkü gerçekten alamayan çok insan var. Biz burada bire bir yaşıyoruz. Dağıtmak bizim de hoşumuza gidiyor. Allah kabul etsin. Hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Vatandaşların yapılan dağıtımdan duyduğu memnuniyetin yüzlerine yansıdığını ifade eden Taş Fırın Unlu Mamulleri sahibi Yasin Karaağaç ise “İnsanlarımız için gerçekten iyi oluyor. Halkımız faydalanıyor. Onların memnuniyeti de yüzlerinden belli oluyor. Dua ediyorlar, güzel sözler söylüyorlar” şeklinde konuştu.