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İdris Makineci’den dünya engelliler günü ziyareti

Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Dünya engelliler günü nedeniyle özel öğrencilerini evlerinde ziyaret etti.

ÇORUM 03.12.2020, 18:12
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İdris Makineci’den dünya engelliler günü ziyareti

Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Dünya engelliler günü nedeniyle özel öğrencilerini evlerinde ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm yurtta olduğu gibi Osmancık’ta da pandemi nedeniyle kutlanamadı. Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ise ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü unutmadı. Özel öğrencilerini evlerinde ziyaret eden İdris Makineci, beraberinde Şube Müdürü Ertan Çoban ve Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Yılmaz Yalçın ile birlikte Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Melike Yıldız ve ailesini evinde ziyaret ederek çiçek taktim etti.
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