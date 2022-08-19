YKS-2022 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre, Hitit Üniversitesi’ni tercih edenlerin sayısında önemli artış gerçekleşti.

Hitit Üniversitesi, ÖSYM tarafından açıklanan YKS-2022 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Sonuçların açıklanmasının ardından geçen yıl ilk yerleştirme sonrası yüzde 68,12 olan üniversite geneli doluluk oranı bu yıl yüzde 99,42’ye yükseldi.

Sonuçlarla birlikte Hitit Üniversitesinde lisans kontenjanlarında yüzde 98,34, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde 100’lük doluluk yaşandı.

Merkezi Yerleştirme Sonuçları ile birlikte toplam 83 programımızdan 58’i ön lisans, 23’ü lisans programı olmak üzere 81 programımızda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Tıp, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin tüm bölümleri dolarken Mühendislik Fakültesi’nde ise 2 bölümde yüzde 100 doluluk yaşandı. Hitit Üniversitesi’nin ön lisans eğitimlerinin verildiği 7 Meslek Yüksekokulu’ndaki tüm programlar da yüzde 100 doldu.

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile okul bincileri için tanınan kontenjanlar dahil olmak toplam 4 bin 49 öğrenci üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazandı. Spor Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin gerçekleştireceği özel yetenek sınavlarının ardından 270 öğrencinin daha Hitit Üniversitesine yerleşmesi bekleniyor.

“Yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, lisans kontenjanlarında yüzde 98,34, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde 100’lük doluluk yaşandığının altını çizerek üniversiteyi tercih edenlerin sayısında önemli bir artışın gerçekleştiğini belirtti.

Hitit Üniversitesini tercih eden öğrenci ve ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti: “Genç, dinamik, şehriyle bütünleşmiş ve her geçen gün yeni başarılara imza atan Hitit Üniversitesini tercih ederek aramıza katılan öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Odağımızda öğrencilerimiz var. Birlikte üretmeyi ve uygulamayı önemsiyoruz. Hitit Üniversitesinde uygulayarak öğrenecek, aldığınız eğitimin çıktılarını görebilecek ve bilgiyi üretime dönüştürmenin yollarını keşfedeceksiniz. İstihdam odaklı eğitim anlayışımızla, başarılı gelecek için gereken bilgi ve donanımı öğrencilerimize eksiksiz kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

Eğitim-öğretim faaliyetleri dışında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Hitit Üniversitesinde her alanda kendinizi geliştirebilir, kulüp etkinlikleriyle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi ait hissedeceğiniz en az bir öğrenci kulübü bulacağınızdan eminim” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamak adına tüm paydaşlarla birlikte çalışmaların gayretle sürdürüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Öztürk, Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadede hedeflerine ulaşması, gençlerimizin analitik düşünen, yeniliklere açık, nitelikli ve değerlerine bağlı olarak yetişmesiyle mümkün olacaktır. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize tüm olanaklarımızla elimizden gelen desteği vereceğiz ve yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız” dedi.