Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinden öğrencilere tıp eğitimi

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen “Tıp Eğitimi Bilgilendirme Seminerleri" başladı.

Tıp Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitim kurumlarındaki öğrencilere eğitimler veriliyor. HÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli ve öğretim üyelerinin seminerlerde öğrencilere fakülte ile ilgili verdikleri bilgilerin yanı sıra, hekimler de tecrübelerini paylaşıyor.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerler, eğitim birimlerinde planlanan program doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam edecek.