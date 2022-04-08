banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Bilimde çığır açtılar! Hücreleri 30 yaş birden gençleştirdiler...
Bilimde çığır açtılar! Hücreleri 30 yaş birden gençleştirdiler...
İngiltere’den, Putin’in kızlarına yaptırım
İngiltere’den, Putin’in kızlarına yaptırım
Karpuzun dilimi 40 lira! Afiyet olsun...
Karpuzun dilimi 40 lira! Afiyet olsun...

Hitit Üniversitesi 10 akademik buluş için patent başvurusu yaptı

Hitit Üniversitesi, bilimsel araştırma ve projelerde geliştirilen 10 akademik buluş için patent/faydalı model başvurusunda bulundu.

ÇORUM 08.04.2022, 16:28
Hitit Üniversitesi 10 akademik buluş için patent başvurusu yaptı

Hitit Üniversitesi, bilimsel araştırma ve projelerde geliştirilen 10 akademik buluş için patent/faydalı model başvurusunda bulundu.

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında Türkiye’de ihtisaslaşan tek yüksek öğretim kurumu olma özelliği taşıyan Hitit Üniversitesinde “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Henüz genç bir üniversite olmasına rağmen akademik alanda önemli bilimsel projelere imza atan Hitit Üniversitesinde, son 1 yılda ortaya çıkan akademik buluşlar, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından patentlenebilirlik kriterleri bakımından incelemeye alındı. Sağlıktan mühendisliğe kadar birçok alanda yürütülen akademik çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda, patent/faydalı model alınabilecek 10 akademik buluş ortaya çıktı.

Hitit Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıllarda ’Başvuru Sahibi’ olarak patent başvurusunun bulunmadığını belirten Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Seyfi Polat, “Ofisimizde görevlendirilen personelimiz, bir taraftan akademik alanda yürütülecek projelerle ilgili destekleme programlarını takip ederek öğretim elemanlarımızın bu projelere dahil olmalarını sağlarken bir taraftan da bu çalışmalarda ulaşılan buluşlar için patent başvuru işlemlerini yürütmeye başladılar. Bu doğrultuda 2021 yılında 8 patent ve 1 marka başvurusu, 2022 yılının hemen başlarında 1 faydalı model başvurusu yapıldı ve 1 faydalı model tescili alındı. Bunların yanı sıra 1 buluş için marka başvurusu gerçekleştirildi. Patent başvurularına ek olarak eylem planları ve stratejik planlama alanlarında kullanılmak üzere ‘Hitit Üniversitesi Eylem Planı Programı’nın da telif tescili alındı” diye konuştu.

Patent/faydalı model başvurusu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Seyfi Polat “Patent/faydalı model başvurusu yapılan akademik buluşlar arasında ’Elektronik Burun Kullanılarak Kişinin Nefes Bilgisinden Kalp Krizi Teşhis Metodu’, ’Dijital Tarımsal Planlama ve Mobil Uygulaması’, ’Metal Borürlerin Ergimiş Tuz Elektrolizi ile Kütlesel Üretimi’, ’Toz Halde Metal Borürlerin Ergimiş Tuz Elektrolizi ile Üretimi’, ‘Ağaç Yapılı Kanatçıklara Sahip Bir Isı Emici’, ‘Kan Şekeri Ölçümünde Sarf Malzemesi Olarak Kullanılmak Üzere Seramik Nanolif Esaslı Elektrokimyasal Glikoz Sensörü Geliştirilmesi’, ‘Çok Fonksiyonlu Portatif Güneş Enerjili Kurutucu’, ‘Vücut İçerisinde Kullanılacak Alaşımların Biyo Uyumlu Olup Olmadığına Yönelik Tespit Yöntemi’, ‘Sürdürülebilir Bir Yeşil Hidrojen Üretim Sistemi’ ve ‘Mekanik Ventilatöre Bağlı Çocuk Emziği’ başlıkları yer aldı. Söz konusu akademik buluşlar için patent/faydalı model başvuru dosyalarının hazırlanması ve başvuru süreci Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütüldü” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Öztürk: “2020 yılında Teknoloji Transfer Ofisimizi kurduk”

Üniversite olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma-geliştirme bağlamında Teknoloji Transfer Ofisi’ndeki çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk “Bulunduğumuz bölgeye karşı olan sorumluluğumuzun bir gereği olduğu inancıyla üniversite-sanayi işbirliğine önem veriyoruz. Akademisyenlere, sanayicilere, girişimcilere ve öğrencilere ilgili olduğu konularda destek olmak ve ortak yol haritaları belirlemek üzere 2020 yılında Teknoloji Transfer Ofisimizi kurduk. Kurduğumuz yapıyla birlikte sektöre güncel bilgi transferi sağlayarak inovatif ürün üretimine katkı sağlamaya, ürün tabanlı ve patentlenebilir projelerin sayısını arttırmaya ve proje kültürü kazandırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

“Patent/faydalı model başvuru ücretlerini ve yıllık aidatlarını üniversite ödüyor”

Şimdiye kadar Hitit Üniversitesinin ’Başvuru Sahibi’ olarak patent/faydalı model başvurusunun olmadığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Öztürk “Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurulmasıyla 2021 yılı ile 2022 yılının başlarında 10 çalışma için patent/faydalı model, 1 çalışma için marka başvurusu yapıldı. Aynı zamanda geliştirdiğimiz “Hitit Üniversitesi Eylem Planı Programı’nın da tescili alındı. Daha önce bireysel olarak yapılan başvurular artık Teknoloji Transfer Ofisimiz üzerinden yapılıyor. Tüm başvuru işlemlerini, gerekli prosedürleri öğretim elemanlarımız yerine ofisimiz takip ediyor, başvuru ücretlerini ve yıllık aidatlarını da üniversitemiz ödüyor. Patentini almak için başvurduğumuz her bir akademik buluş, sadece üniversitemiz için değil Çorum için, ülkemiz için önemli kazanım. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak adına projelerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
İmsak 05:00
Güneş 06:30
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
15°
açık