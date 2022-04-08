Hitit Üniversitesi 10 akademik buluş için patent başvurusu yaptı

Hitit Üniversitesi, bilimsel araştırma ve projelerde geliştirilen 10 akademik buluş için patent/faydalı model başvurusunda bulundu.

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında Türkiye’de ihtisaslaşan tek yüksek öğretim kurumu olma özelliği taşıyan Hitit Üniversitesinde “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Henüz genç bir üniversite olmasına rağmen akademik alanda önemli bilimsel projelere imza atan Hitit Üniversitesinde, son 1 yılda ortaya çıkan akademik buluşlar, Teknoloji Transfer Ofisi tarafından patentlenebilirlik kriterleri bakımından incelemeye alındı. Sağlıktan mühendisliğe kadar birçok alanda yürütülen akademik çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda, patent/faydalı model alınabilecek 10 akademik buluş ortaya çıktı.

Hitit Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıllarda ’Başvuru Sahibi’ olarak patent başvurusunun bulunmadığını belirten Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Seyfi Polat, “Ofisimizde görevlendirilen personelimiz, bir taraftan akademik alanda yürütülecek projelerle ilgili destekleme programlarını takip ederek öğretim elemanlarımızın bu projelere dahil olmalarını sağlarken bir taraftan da bu çalışmalarda ulaşılan buluşlar için patent başvuru işlemlerini yürütmeye başladılar. Bu doğrultuda 2021 yılında 8 patent ve 1 marka başvurusu, 2022 yılının hemen başlarında 1 faydalı model başvurusu yapıldı ve 1 faydalı model tescili alındı. Bunların yanı sıra 1 buluş için marka başvurusu gerçekleştirildi. Patent başvurularına ek olarak eylem planları ve stratejik planlama alanlarında kullanılmak üzere ‘Hitit Üniversitesi Eylem Planı Programı’nın da telif tescili alındı” diye konuştu.

Patent/faydalı model başvurusu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Seyfi Polat “Patent/faydalı model başvurusu yapılan akademik buluşlar arasında ’Elektronik Burun Kullanılarak Kişinin Nefes Bilgisinden Kalp Krizi Teşhis Metodu’, ’Dijital Tarımsal Planlama ve Mobil Uygulaması’, ’Metal Borürlerin Ergimiş Tuz Elektrolizi ile Kütlesel Üretimi’, ’Toz Halde Metal Borürlerin Ergimiş Tuz Elektrolizi ile Üretimi’, ‘Ağaç Yapılı Kanatçıklara Sahip Bir Isı Emici’, ‘Kan Şekeri Ölçümünde Sarf Malzemesi Olarak Kullanılmak Üzere Seramik Nanolif Esaslı Elektrokimyasal Glikoz Sensörü Geliştirilmesi’, ‘Çok Fonksiyonlu Portatif Güneş Enerjili Kurutucu’, ‘Vücut İçerisinde Kullanılacak Alaşımların Biyo Uyumlu Olup Olmadığına Yönelik Tespit Yöntemi’, ‘Sürdürülebilir Bir Yeşil Hidrojen Üretim Sistemi’ ve ‘Mekanik Ventilatöre Bağlı Çocuk Emziği’ başlıkları yer aldı. Söz konusu akademik buluşlar için patent/faydalı model başvuru dosyalarının hazırlanması ve başvuru süreci Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütüldü” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Öztürk: “2020 yılında Teknoloji Transfer Ofisimizi kurduk”

Üniversite olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma-geliştirme bağlamında Teknoloji Transfer Ofisi’ndeki çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk “Bulunduğumuz bölgeye karşı olan sorumluluğumuzun bir gereği olduğu inancıyla üniversite-sanayi işbirliğine önem veriyoruz. Akademisyenlere, sanayicilere, girişimcilere ve öğrencilere ilgili olduğu konularda destek olmak ve ortak yol haritaları belirlemek üzere 2020 yılında Teknoloji Transfer Ofisimizi kurduk. Kurduğumuz yapıyla birlikte sektöre güncel bilgi transferi sağlayarak inovatif ürün üretimine katkı sağlamaya, ürün tabanlı ve patentlenebilir projelerin sayısını arttırmaya ve proje kültürü kazandırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

“Patent/faydalı model başvuru ücretlerini ve yıllık aidatlarını üniversite ödüyor”

Şimdiye kadar Hitit Üniversitesinin ’Başvuru Sahibi’ olarak patent/faydalı model başvurusunun olmadığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Öztürk “Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurulmasıyla 2021 yılı ile 2022 yılının başlarında 10 çalışma için patent/faydalı model, 1 çalışma için marka başvurusu yapıldı. Aynı zamanda geliştirdiğimiz “Hitit Üniversitesi Eylem Planı Programı’nın da tescili alındı. Daha önce bireysel olarak yapılan başvurular artık Teknoloji Transfer Ofisimiz üzerinden yapılıyor. Tüm başvuru işlemlerini, gerekli prosedürleri öğretim elemanlarımız yerine ofisimiz takip ediyor, başvuru ücretlerini ve yıllık aidatlarını da üniversitemiz ödüyor. Patentini almak için başvurduğumuz her bir akademik buluş, sadece üniversitemiz için değil Çorum için, ülkemiz için önemli kazanım. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak adına projelerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.