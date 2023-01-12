Hediye bilgisayarlar ile bilişim sınıfı kurdular

Sungurlu Fen Lisesi öğrencileri tarafından bilgisayar bağışı talebi için atılan e-postaya Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) kayıtsız kalmadı.

Geçmişten günümüze eğitim ve teknolojiye verdiği önem ile ön plana çıkan TÜPRAŞ tarafından Sungurlu Fen Lisesi’ne 15 adet dizüstü bilgisayar hibe edildi. Bilgisayarlar, TÜPRAŞ Kırıkkale Bilgi Teknolojileri Müdürlüğünde görevli Bilgisayar Teknikerleri tarafından okulda TÜPRAŞ bilişim sınıfına kuruldu.

Okul müdürü Oğuzhan Koç yaptığı açıklamada, “El birliği ile okulumuza bilişim sınıfı kurduk. 15 adet laptop bilgisayar bağışlayan TÜPRAŞ Genel Müdürlüğümüze, 12 adet masaüstü bilgisayar ve koltuk desteği için İlçe Tarım Müdürümüz Önder Çeşmeci’ye, döner sandalye yardımı için Kaledere Ortaokulu Müdürü Fatih Saltabaş’a, bilgisayar dersi öğretmenimiz M. Akif Çevik beye, öğrencilerime ve velilerime teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.