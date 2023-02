Hayırsever besiciler depremzedelere hayvan bağışı yaptı

Çorum’da hayvancılık yapan İbrahim Işık ve Enver Özdil isimli vatandaşlar, başlatılan yardım kampanyasına destek vererek, depremzedelere ulaştırılmak üzere Belediye Halk Et Kombinasına 1 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan bağışında bulundu.

Çorum Belediyesi tarafından deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için başlatılan yardım kampanyasına şehir halkı gönülden destek veriyor. Çığ gibi büyüyen yardımlara her geçen saat vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor. Hayvancılıkla uğraşan İbrahim Işık ve Enver Özdil isimli vatandaşlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere Belediye Halk Et Kombinasına 1 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan bağışında bulundu.

Büyükbaş hayvanını depremzedeler için bağışlayan İbrahim Işık, yardımlara vesile olduğu için Çorum Belediyesine teşekkür etti. Türkiye genelinde tüm esnaflara seslenen Işık, “İmkânlarımız ölçüsünde deprem bölgesine desteklerimizi esirgemeyelim, yardımlarınızı eksik etmeyin.” dedi.

Beş küçükbaş hayvanını kombinaya getiren Enver Özdil de, hayvan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara seslenerek “Tamamen ücretsiz olan Halk Et Kombinasına hayvanlarınızı getirerek depremzede kardeşlerimize ulaştırabilirsiniz. Bize bu büyük hizmeti sunan Çorum Belediyemizden Allah razı olsun.” diye konuştu.

Hayvan sahiplerinin deprem bölgesine bağış yapmak için mezbahaya geldiklerini dile getiren Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası Müdürü Ali Said Can “Bölgede ihtiyacın çok olduğunu biliyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya gayret gösterelim. Çiftçi kardeşlerimizden, hayvan besicilerimizden destek bekliyoruz, belediye mezbahası olarak kesimlerini ücretsiz yapıyoruz.” dedi.

’3 ayrı noktada yardımlar toplanıyor’

Çorum Belediyesi’nin başlattığı kampanya çerçevesinde şu ana kadar 22 araçtan oluşan yardımlar deprem bölgesine gönderildi. Yardım kampanyası, eski belediye binası, Buhara Kültür Merkezi spor salonu ve Mimar Sinan Mahallesi eski ilahiyat fakültesi binasında olmak üzere üç ayrı noktada toplanmaya devam ediyor.