Hasta yakınlarına konforlu ve ücretsiz konaklama hizmeti

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan “Refakatçi Misafirhanesi” hizmete girdi.

Misafirhane sayesinde il dışından Çorum’a gelen hasta ve hasta yakınları, otel konforunda konaklama imkanı buluyor. Yakınları hastanede yatarak tedavi gören vatandaşlar, misafirhaneden ücretsiz faydalanıyor. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Refakatçi Misafirhanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çorum’u tanıtırken sahabeler şehri, barışın ve kardeşliğin, merhametin merkezi dediklerini hatırlatan Başkan Aşkın, “Bu şehirde biz mutlaka yolda kalmışa, aç kalmışa, susuz kalmışa yardım etmek zorundayız. Bunu vazife biliriz, sorumluluk biliriz” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda bölgeye hizmet eden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete açıldığını kaydeden Aşgın, “Refakatçi ve hastaların muayene süreçleri bazen uzayabiliyor. İmkanı olan var, olmayan var. Otelde kalanı var, kalamayanı var. Biz kimsesizlerin kimi olma düsturuyla Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak kimsesizlerin kimsesi olma gayretindeyiz. Artık hastanedeki hiç kimse kimsesizim demeyecek. Hiçbir hasta yakını kimsesizim demeyecek. Çorum Belediyesi olarak misafirhanemizi onlara açacağız” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyespor’a ait olan tesisi hasta yakınlarının konaklayacağı misafirhaneye dönüştürdüklerini anlatan Aşgın, “Burası atıl durumdaydı. Çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde burasının refakatçi misafirhanesi olabileceğine karar verdik. Bu sayede projelerimizden bir tanesini daha burada hayata geçirilebileceğimizi düşündük. Misafirhanemiz 16 oda, 32 yataktan oluşuyor. Buraya gelen hasta yakılarının sadece barınma değil, dinlenebilecekleri şekilde de gerekli her türlü düzenlemeyi yaptık. Hayal ettiğimiz her şeyi arkadaşlarımız burada gerçekleştirmiş. Hiç kimse hastalanmasın, buraya ihtiyaç olmasın. Ama ihtiyaç olduğunda benim kimsem yok diye hiç kimse serzenişte bulunmasın. Çorum Belediyesi olarak biz kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.