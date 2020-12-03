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Halket, hafta sonu paket hizmeti verecek

Çorum Belediyesi’ne ait Beltaş A.Ş. bünyesinde faliyet gösteren halk et kombinası, hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle paket servis hizmeti başlattı.

ÇORUM 03.12.2020, 18:04
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Halket, hafta sonu paket hizmeti verecek

Çorum Belediyesi’ne ait Beltaş A.Ş. bünyesinde faliyet gösteren halk et kombinası, hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle paket servis hizmeti başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde Çorumluların et ve et ürünleri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla paket hizmeti vereceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanana tedbirler kapsamında hafta sonu tüm Türkiye’de olduğu gibi şehrimizde de sokağa çıkma kısıtlamasıı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince hemşehrilerimizin ihtiyaç duydukları et ve et ürünlerinden mahrum kalmamaları için 5-6 Aralık 2020 Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında sipariş verilen ürünleri evlere teslim edeceğiz.” dedi.

Sipariş verilen ürünlerin aynı gün en fazla 4 saat içerisinde teslim edileceğini ifade eden Çöplü, vatandaşların Çorum merkez sınırları içerisinde 552-7201919 numaralı hattan, ister Whatsapp üzerinden, isterseler de telefonla arayarak "dana eti, kuzu eti, kavurma ve sucuk" siparişleri verebileceklerini sözlerine ekledi.
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