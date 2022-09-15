Halk müziği sanatçıları, yangınzede aileler için söyledi

Çorum’da yangın mağduru ailelere destek amaçlı konser düzenlendi. Konserin tüm geliri ailelerin ihtiyacı için kullanılacak.

Dodurga’ya bağlı Mehmet Dede Tekke köyünde geçtiğimiz ay 2 evin yanarak kül olduğu yangında 1 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında evleri kullanılamaz hale gelen iki ailenin yaralarının sarılması için kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde ’Bir Tuğla da Sen Koy’ temalı konser düzenlendi. Mehmet Dede Tekke köyünde gerçekleşen konserde Türk halk müziği sanatçıları Aşık Gülabi, Sıtkı Çınar, Aşık Abbas Balcı, Solist Uysal Öztürk, Ozan Sinemi, Ozan Şahtuni ve köyün ozanlarından Muharrem Öztürk ile Simge Uysal sahne aldı. Saz ve bağlama eşliğinde seslendirilen ezgiler davetlilere moral oldu.

El yapımı bağlama açık artırmada satıldı

Köy ve bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde, aileler için özel olarak hazırlanan el yapımı bağlama da açık artırma yoluyla satıldı. Bağlama, Almanya’ya gönderilmek üzere satın alındı. Konser boyunca elde edilen gelir, ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması üzere bağış kutusunda toplandı.

İlk bağışçı Musa Eroğlu oldu

Kampanyaya destek verenlere teşekkür edilirken, ilk bağışçısının Musa Eroğlu olduğu açıklandı.