Halil dede vefat etti, kedileri öksüz kaldı

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Baldıran köyü Kalinse Mahallesi’nde yaşayan hayvansever Halil Güder (86) vefat etti.

Tek geçim kaynağı 65 yaş aylığı olan hayvansever Halil Güder, 15 yıl boyunca mahalledeki kediler için maaşının bir kısmını harcıyordu. Kedi dostu Halil Güder bugün yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat etti. Güder’in cenazesi yarın öğle namazından sonra Baldıran köyü Kalinse Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

Merhum Halil Güder (86), tavuk, kaburga gibi besinlerle her gün onlarca sahipsiz kediyi besliyordu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte beslemeye başladığı kediler kendisine de can yoldaşı olurken Halil dede vefat edince kedileri öksüz kaldı.