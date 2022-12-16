Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzurum dede Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hazar İbrahim S. yönetimindeki 19 PA 841 plakalı otomobil, Ümit Öztürk yönetimindeki 19 ABP 501 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta savurulurken kazada araç sürücüleri ile Abdullah C. adlı yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.