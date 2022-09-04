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Görme engelliler gönüllerince eğlendi
Çorum’da Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ile gönüllüleri, Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.
ÇORUM 04.09.2022, 18:36
Çorum’da Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ile gönüllüleri, Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.
Doğayla başbaşa güzel bir gün geçirip gönüllülerin oluşturduğu orkestra ile canlı müzik eşliğinde eğlenen 180 kişilik grup sonrasında Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Sosyal Tesisleri tarafından düzenlenen tekne turu ile stres attı. Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, doğanın rengini görmeseler de sesini duyup huzurunu hissedebilen gönül gözü açık kıymetli misafirlerin ilçeye düzenlediği geziden dolayı dernek mensuplarına teşekkürlerini iletti.
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