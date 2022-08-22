Genç Kızılay sokak hayvanlarını unutmadı

Genç Kızılay İskilip İlçe Başkanlığı ile Kızılay Gönüllüleri sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Her geçen gün farklı etkinliklere imza atmaya ve değişik projeleri hayata geçirmeye çalışan Genç Kızılay İskilip İlçe Başkanlığı; sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları için su ve mama bıraktı.

Genç Kızılay İlçe Başkanı Cengiz Tomar, “Sıcak yaz günlerinde mahalle mahalle gezerek her sokağın başına sokaktaki canlarımız için bir kap su ve mama bırakan gençlerimizi fedakarlıkları için kutluyor, emekleri için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.