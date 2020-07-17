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Freni patlayan kamyonet evin bahçesine girdi
ÇORUM'UN KARGI İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN KAMYON EVİN BAHÇESİNE GİRDİ (TURAN OZAN ACAR/ÇORUM-İHA)
ÇORUM 17.07.2020, 18:26
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Çorum’un Kargı ilçesinde, freninin boşalan hurda yüklü bir kamyonet 2 evin bahçe duvarı yıkıldı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.
Olay Kargı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, Mezbaha Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre G.Z. yönetimindeki 19 ABF 952 plakalı hurda yüklü kamyonet, rampa aşağı indiği sırada frenlerinin boşalması sonucu bir evin bahçe duvarını yıktıktan sonra diğer bir evin bahçesine girdi.
Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, kamyonet ve bahçe duvarlarında hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.
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