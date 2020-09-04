Fotoğraf yarışmasında Oğuzlar’ın tescilli lezzeti birinci oldu

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen ödüllü Amatör Fotoğraf yarışması sonuçlandı. Oğuzlar konulu yarışmada 89 fotoğraf arasından jüri tarafından en iyileri belirlerken ilçenin tecilli lezzeti birinci oldu.

Oğuzlar Gençlik Konseyi’nin, ilçede gençlerin ve gelecek kuşaklar arasında kültürel ve sanatsal çalışmaların temellerini atmak amacıyla başladıkları Amatör Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl 2’ncisi düzenlendi. Oğuzlar konulu yarışmada 89 fotoğraf arasından jüri tarafından en iyileri belirlendi.

13-28 Ağustos tarihleri arasında yapılan yarışmada Hitit Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi Sabri Çiçek, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, İHA Osmancık Muhabiri İsmail Kabakdere, Fotograf sanatçıları Selçuk Şeker ve Onur Arman ilk 3’e giren fotoğrafları belirlerken 3 fotoğrafta mansiyona layık görüldü.

Yarışmada Oğuzlar’ın tescilli lezzetleri arasında yer alan Ceviz’in ayıklanma aşamasını geleneksel olarak gösteren Ahmet Can Sarıkabak’ın çektiği fotoğraf birinci olurken, yarışmada Hatice Ceylan ikinci, Gökhan Avsar ise üçüncü oldu.

Oğuzlar Gençlik Konseyi Başkanı Yılmaz Eren yarışmada yer alan fotoğrafları 5 Eylül 2020 tarihinde Çorum’daki AVM’de sergileyeceklerini belirterek; “Doğduğumuz topraklar için, toprağını işleyip doyduğumuz memleketimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen yoruluyoruz fakat yılmıyoruz. Aksine daha çok hırslanıyor, daha çok proje geliştirmeye çalışıyoruz.

Yaklaşık 1 aydır emek verdiğimiz, vakit ayırdığımız fotoğraf yarışması sonlanmış ve şuanda baskıya verilmiştir. İnşallah 5 Eylül Cumartesi günü Çorum’da AVM’de sergiye sunulacaktır.

Şundan emin olabilirsiniz ki Çorum’da Oğuzlar diye bir ilçe olduğunu bilmeyen insanlar var, Altınkoz tesislerine gelip 3 km ilerisinde bir ilçe olduğunu bilmeyen insanlar var. Oğuzlar ilçemiz turizm açısından bölgenin gözde yerlerinden olması yanı sıra ceviz üretimi bakımından da ülkemizde gözde yerlerinden bir tanesi. Gönül ister daha çok etkinlik, proje yapalım ama hiç yapmamaktan elimizdeki imkanları kullanıp yaptıklarımız, ilçemizin tanıtımına katkı sağlamamız şimdilik bâkidir. Sizleri de açacağımız sergide görmek, memleketi için çırpınan kalpler arasında hissetmek, verdiğimiz mücadelede yanı başımızda görmeyi ümit ediyoruz” dedi.