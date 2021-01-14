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Fırtına Osmancık kalesi’ndeki Türk bayrağına zarar verdi
Çorum’un Osmancık İlçesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Osmancık Kalesi’nde dalgalanan bayrak zarar gördü.
ÇORUM 14.01.2021, 18:23
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Çorum’un Osmancık İlçesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Osmancık Kalesi’nde dalgalanan bayrak zarar gördü.Osmancık ilçesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan fırtınanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Osmancık Kalesi’nde bulunan Türk bayrağı fırtınadan dolayı zarar görürken, halatları da koptu. Durum hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan Osmancık Belediyesi; “Osmancık Kalesinde dalgalanan şanlı bayrağımız fırtına nedeniyle zarar görmüş ve halatları kopmuştur. Mevcut bayrak ekiplerimizce alınmış olup yenisi ile değiştirilecektir. Şanlı bayrağımız Osmancık Kalesinde gururla dalgalanmaya devam edecektir.” İfadelerine yer verdi.
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