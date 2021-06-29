Fen Lisesi öğrencilerinden implant ve seramik yüzeylerde ekfeksiyon riskini azaltacak proje

Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri Türkü Sıla Pilgir ve Öykü Başaranhıncal, implant ve sağlık kuruluşlarının seramik yüzeylerinde görülen biyofilm (katı yüzeylere yapışmış bakterilerin) neden olduğu enfeksiyon riskinin azaltılmasına yönelik proje hazırladı.

Okul öğretmenlerinden Ali Altuntaş danışmanlığında hazırlanan proje kapsamında kalça ve diz protezlerinde kullanılan alümina seramik, sağlık kuruluşlarındaki iç ve dış cephelerindeki seramik yüzeyler, diş protezlerinde yer alan akrilik reçine üzerinde nanoteknolojik yöntemle kaplama yapıldı.

Çalışmada kullanılan bakteriler Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından temin edilirken, nanoteknolojik kaplamalar Bilkent Üniversitesi’ne bağlı olan Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi. İmplant ve seramik yüzeylerde yapılan uygulamalar kapsamında olumlu sonuçlar alınırken, nanoteknolojik yöntemle kaplanan yüzeylerde enfeksiyon oluşumuna neden olan biyofilm görülmedi.

Sağlık ilişkili enfeksiyon oluşumunu en aza indirecek proje, dezenfektan kullanımını da azaltarak ülke ekonomisine katkı sunacak.

Türkiye 2’cisi olan öğrencilere tablet hediye edildi

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri Pilgir ve Başaranhıncal’ın mikro ve nanoteknoloji alanında hazırladığı "Biyouyumlu Yüzeylerin Nanoteknolojik Yöntemlerle Kaplanması ve Enfeksiyon Riskinin Azaltılması" isimli projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’deki proje okulları arasında düzenlenen proje yapılan akademik değerlendirme sonunda Türkiye 2’cisi oldu. AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı tarafından başarılı öğrencilere tablet hediye edildi.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Bu evlatlarımızın, yavrularımızın projeleri Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesi hedefine ulaşmamıza katkıda bulunacak. İki öğrencimizin bu başarısı Çorum’daki gençlere bir öncülük yapacak. Bizleri gururlandırdılar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanınızda ve size destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencilerinin Mikro ve Nanoteknoloji alanında hazırladığı "Biyouyumlu Yüzeylerin Nanoteknolojik Yöntemlerle Kaplanması ve Enfeksiyon Riskinin Azaltılması" isimli projesiyle Türkiye ikincisi olduğunu hatırlatarak, “Öğrencilerimiz bir yıl boyunca bu proje üzerinde çalıştılar. İkinci oldular ancak biz onları birinci olarak addediyoruz. Bir daha ki yarışmada birinci olacaklarına inanıyorum. Bu güzel projeden dolayı okulumuzu, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İleride hazırlayacakları projelerle ülkemize hem ekonomik hem de diğer alanlarda daha güzel katkılar sunacaklarına inanıyorum” diye konuştu.