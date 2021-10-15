Fen lise öğrencileri okullarında Covid-19 aşısı yaptırdı

Sungurlu Fen Lisesi’nde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüse karşı aşılama çalışması yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan aşı stantlarında e-nabız uygulaması ile ailelerince aşı izni verilen gönüllü öğrencilere ilk doz aşıları yapıldı.

Salgına karşı en önemli ve en etkin yöntemin aşı olduğuna vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve okulların bir daha kapanmaması için çocuklar ve veliler başta olmak üzere toplumun her kesimini aşı olmaya davet etti.

Korona virüs ile mücadelede toplumsal bağışıklığı sağlayabilmenin önemine dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, duyarlı davranışlarından dolayı Sungurlu Fen Lisesi idareci, öğretmen, öğrenci ile velilerine teşekkür etti.