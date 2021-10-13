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Evi yanan alheizmer hastası kadın ölümden döndü

Çorum’un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangında alheizmer hastası kadın ölümden döndü.

ÇORUM 13.10.2021, 17:19
Evi yanan alheizmer hastası kadın ölümden döndü

Çorum’un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangında alheizmer hastası kadın ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çomu köyü Ellezler Mahallesi’nde Satı Akol’a ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Akol, hafif şekilde yaralanırken, evde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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