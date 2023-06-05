Evci’de geleneksel şükür duası yapıldı

Çorum’un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde 133’üncüsü düzenlenen geleneksel Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası etkinlikleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hava muhalefeti nedeniyle köyde yapıldı.

Köy Muhtarı Hasan Sarımeşinli, 132 yıldan beri yapılan Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası kaynaşma ve barışma etkinliklerinin yörenin en büyük toplumsal miraslarından birisi olduğunu kaydetti. Muhtar Sarımeşinli, her yıl Aygar Dağı zirvesindeki Nöbeti Baba Tepesi’nde yapılan etkinliğin yağışlar nedeniyle bu yıl köyde yapıldığını ifade etti.