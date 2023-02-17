Ev hanımlarından deprem bölgesine imece usulü yardım

Çorum’un Bayat ilçesinde ev hanımları deprem bölgesindeki vatandaşlar için imece usulü yufka ekmek ve bazlama üretimine başladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından Çorum’daki vatandaşların yardım seferberliği devam ediyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren maddi ve manevi çalışmalara destek veren Bayatlı ev hanımları, kendi imkanları ile felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bayatlı ev hanımlar tarafından el birliği ile hazırlanan ekmek ve diğer gıda malzemeleri Bayat Belediyesi tarafından bölgeye gönderilecek.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ev hanımlarını ziyaret ederek gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Ünlü, Bayat halkının asrın felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu ve bundan sonrada olmaya devam edeceğini belirtti.