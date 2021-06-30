Eski devlet hastanesi yeniden sağlık hizmeti verecek

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, eski devlet hastanesi binasının yeniden sağlık hizmeti sunmasına ilişkin gelişmeler, diş hastanesi yatırımının durumu ve Çorum’un sağlığını ilgilendiren diğer süreçleri ile ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret ettiler.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yeni devlet hastanesi için eski hastanenin 3 bloğunun yıkımı ile ilgili sürecin 30 Haziran itibariyle başlayacağını hatırlatarak, uzun yıllar Çorumlulara hizmet veren eski hastanenin A, B ve D bloklarının yıkımı ile ilgili süreçte hazırlıkların tamamlandığını, yeni hastanenin 200 yatak kapasiteli içerisinde her türlü ihtiyacı karşılayacak tıbbi cihazların, ameliyathanelerin, polikliniklerin ve diğer ihtiyaç duyulan birimlerin yer alacağını söyledi.

’Diş hastanesi ihaleye çıkacak’

Milletvekili Ceylan, Çorum için önemli bir sağlık yatırımınlarından birisi olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin Hitit Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan afiliasyon protokolü kapsamında güney kampüsü alanı Hitit Üniversitesi’ne tahsisinin yapılan 20 bin metrekare arsa üzerine inşa edileceğini belirterek, “Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin inşaatı Sağlık Bakanlığımızca yapılacak. Hastanenin proje ihalesi tamamlandı. Zemin etüt çalışmaları bitirildi. Bu yıl içerisinde projesinin tamamlanmasına müteakip yapım ihalesine çıkılacak.” dedi.