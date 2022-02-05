Erdal Kolaylı güven tazeledi

Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası’nda yapılan olağan genel kurulunda mevcut Başkan Erdal Kolaylı seçimlere tek liste halinde girdi.

Özel İdare Konferans Salonunda yapılan genel kurul, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurulda mevcut Başkan Erdal Kolaylı seçime tek listeyle girerek güven tazeledi.

Erdal Kolaylı başkanlığındaki Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası yeni yönetimi şu isimlerden oluştu; Ömer Kayımcak, Yusuf Göysen, Saffet İnceköse, Eyüp Can Alaf, Yeliz Çakıca ve Bekir Uzan.