Erasmus öğrencileri Çorumlu Obası’nda ağırlandı

Erasmus programı çerçevesinde Çorum’a gelen yeri ve yabancı öğrenciler Çorumlu Obası Gençlik ve Kamp Merkezi’nde ağırlandı.

Bulgaristan, İspanya, İtalya gibi farklı ülkeler ve Osmaniye’den Çorum’a gelen Türk ve yabancı öğrenciler için Türk Kültürünün günümüze taşındığı obada farklı etkinlikler düzenlendi. Ebru, ata sporları konusunda bilgilendirilen yabancı öğrenciler, geleneksel Türk kıyafetlerini giyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

19 Mayıs’ın Türk milleti için özel bir gün olduğunu dile getiren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “19 Mayıs bizin için özel bir gündür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda üç farklı ülkeden ve 2 şehirden gelen gençlerimizle beraberiz. Valimizle birlikte kardeşliğin, barışın merkezi olan, tarihte yazılı ilk barış anlaşmasının yapıldığı topraklarda sizleri misafir etmekten son derece mutluyuz. Projenin başarılı olmasını diliyorum. Tüm ülkelerin, tüm gençlerin bayramını kutluyorum. En fazla ihtiyacımız olan barış, sevgi ve kardeşlik inşallah bu bayram tüm dünyaya barış sevgi ve kardeşlik getirsin” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın gençler için önemli ve özel bir gün olduğunu belirterek, “Gençlik bayramını kutluyorum. Ülkemizde sizleri görmekten dolayı son derece mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.