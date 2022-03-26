Engelli üniversite öğrencisinin vefatı Osmancık’ı hüzne boğdu

Hitit Üniversitesi Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi Bölümü öğrencisi Erkan Dündar’ın (31) vefatı, memleketi Osmancık’ı yasa boğdu.

Osmancık Koyun Baba Mahallesi’nde oturan Erkan Dündar’ın yakalandığı kanser nedeniyle 2019’da sol ayağı kesildi. Dündar, artan ağrıları sebebiyle geçtiğimiz haftalarda önce Osmancık Devlet Hastanesi’ne, ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Vücudunda yüksek seviyede enfeksiyon olduğu belirlenen Dündar’ın, bu sırada koronavirüs testinin de pozitif çıktığı öğrenildi.

Genç yaşta vefatı ilçeyi üzdü

Erkan Dündar’ın tedavisi Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, koronavirüsün kalbini de etkilediği ve pıhtı atma riski olduğu için ameliyata alınması gerektiği söylendi. Dündar, ameliyat için Çorum’dan Ankara’ya sevk edildi. Yaklaşık 4,5 saat süren ameliyatın ardından Erkan Dündar, yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Erkan Dündar’ın vefat haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, sabah saatlerinde memleketi Osmancık ilçesine getirilen cenazesi Beylerbeyi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki asri mezarlıkta toprağa verildi

Dündar’ın hayat hikayesi yürek burktu

Osmancık Koyun Baba Mahallesi’nde ikamet eden ve yüzde 63 engelli raporu bulunan Erkan Dündar’ın hayat hikayesi yürekleri burktu. Bir yaşından itibaren hastalıklarla savaşmaya başlayan genç adamın henüz bebekken yanlış tedavi nedeniyle geçirdiği felç sonucu ayaklarında şekil bozukluğu meydana geldi. İki defa omurilik ameliyat oldu, yürüyemez denildi, fakat 3 yaşında yürümeye başladı. Daha sonra kalp kapakları çürüdü, yerine metal kapaklar takıldı. Konuşamadı, dalağı alındı, menenjit geçirdi 5 gün yoğun bakımda kaldı. Son olarak kansere yakalandı, 2019 yılında sol ayağı diz altından kesildi. Artan ağrıları sebebiyle gittiği hastanede yoğun bakımda koronavirüse yakalandı. Virüsün kalbini de etkilediği tespit edilince ameliyat için Ankara’ya sevk edildi. Ameliyatta kalp kapaklarının çürüdüğü ve enboli geçirdiği belirlendi. Dündar’ın yorgun vücudu daha fazla dayanamayarak hayata veda etti.