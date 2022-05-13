Engelli öğrenciler gönüllerince eğlendi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Engelliler Haftası nedeniyle Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi tarafından bir program düzenlendi.

Okul Müdürü Hakan Topallı yaptığı açılış konuşmasında "Orta ve ağır düzeyde zihin engelli bireylere yönelik olarak, 2012-2013 eğitim öğretim yılında açılan okulumuzda, 13 Kasım 2012 tarihinde öğrencilerimiz aramıza katıldığında her şeyin temeli eğitimle başlar felsefesi ile yola çıktık. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi eğitimde kaybedilecek tek bir fert yoktur. Bu anlayış ile Sungurlumuzdaki özel eğitim alanında var olan açığı kapatmak, engelli çocuğu olan ailelere yardımcı olmak, engelli bireylerin toplumsal uyum becerilerini geliştirip sosyalleşmesini sağlayarak toplumsal ahengin yerleşmesine katkı sağlamak amacı ile açılan ve eğitim öğretim faaliyeti içinde bulunan okulumuzda öğrenciler servislerle ile taşınarak okulumuza getirilmekte, öğlen yemeklerini okulumuzda yedikten sonra derslerinin bitiminde yine servislerle taşınarak evlerine ulaştırılmaktadır" dedi.

Okul Müdürü Topallı’nın konuşmasının ardından şiirlerin okunmasıyla devam eden program, mehteran gösterisi, halk oyunları gösterisi, güreş ve çeşitli spor müsabakaları ile sona erdi.

Program sonunda öğrencilerin hazırladığı sergi açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri tarafından açılan sergi büyük beğeni toplarken, verilen ikramın ardından program sona erdi.

Okul bahçesinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan yardımcısı Sakine Sarıyüce, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.