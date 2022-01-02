Engelli gençten Zehra bebek için iyilik köprüsü

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde düzenlediği sosyal faaliyetlerle tanınan ve birçok kez hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında iyilik köprüsü kuran Volkan Hançeroğlu, bu kez SMA hastası Zehra Meva için devreye girdi.

Hançeroğlu, Sungurlu yaşayan Musa ve Rabiya Kalınsazlıoğlu’nun minik kızları SMA Tip-2 hastası olan Zehra Meva için kolları sıvadı.

Zehra Meva için Valilik onayı ile başlatılan kampanyaya destek turuna çıkan Hançeroğlu, Çorum ve Sungurlu’daki oda başkanları, kurum müdürleri, avukatlar, esnaflar, işadamları ve siyasilerle temasa geçerek topladığı 4 bin 500 TL’yi yardım kampanyasını yürüten Haluk Yıldız’a teslim etti.

Volkan Hançeroğlu, yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.