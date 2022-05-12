Engelli gençlere asker kınası yakıldı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen programda temsili olarak vatani görevini yapacak olan engellilere asker kınası yakıldı.

Yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan 15 özel birey için Çorum Belediyesi kına gecesi düzenledi. Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen konvoyla Çorumlu Obası’na giden özel bireyler, burada davul zurna eşliğinde halaylar çekerek oyunlar oynadı. Yaş pasta kesimi ile devam eden program, kına töreninin ardından sona erdi.

Tarihin, geleneklerin yaşatıldığı Türkiye’nin en önemli gençlik projelerinden olan Çorumlu Obası’nda çok özel anları gönüllerinde engel olmayan özel bireylerle beraber yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı daha anlamlı bir etkinlikle güzel bir mesajla kutlamak istedik. ’Her Türk asker doğar’ sözü var. Burada onu görüyoruz. Hepsinin elinde ve sırtında al bayrağımız var. Bu kardeşlerimizin her biri çıta gibi asker oldular. Otağımızda kınalarını yakacağımız kardeşlerimiz pazartesi günü de Merzifon’daki yemin törenine katılacak. Buradan birçok noktada mesaj vermiş oluyoruz. Bir tarihimize, kültürümüze bu obada sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Örfümüze, ananemize sahip çıktığımızı da asker kınasıyla çıktığımızı gösteriyoruz” dedi.

Yeryüzünde yavrusunu davulla zurnayla askere gönderen, ona kına yakan başka bir milletin olmadığının altını çizen Aşgın, “Bu yavrularımızın bu duyguyu velileriyle, aileleriyle birlikte yaşamasını istedik. Etkinliğimiz konvoyla başladı. Çorumlu Obası’nda gençlerimizle anı yaşıyoruz, eğleniyoruz. Kınalı kuzularımıza kınalarını da yakacağız. Biz bu yavrularımızı gerçekten çok seviyoruz. Engelin aslında yürekte olduğunu, sevgisizliğin büyük bir engel olduğunu, bunun dışında ayaktaki, baştaki herhangi bir uzuvdaki engelin, eksikliğin asla bir eksiklik ve engel olmadığını buradan haykırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, belediye başkan yardımcıları ve aileler katıldı.